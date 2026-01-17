Trump sube la presión por Groenlandia: arancel del 10 % desde febrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció este sábado que impondrá un arancel del 10 % a partir del 1 de febrero de 2026 a productos importados desde ocho países europeos, como represalia por lo que calificó como una negativa persistente a negociar la venta de Groenlandia.
A través de su cuenta oficial, Trump argumentó que Estados Unidos ha “subsidiado” a Dinamarca y a otras naciones europeas durante décadas al no aplicar tarifas, y que ahora es momento de “recibir algo a cambio”.
“China y Rusia quieren Groenlandia, y no hay nada que Dinamarca pueda hacer al respecto”, escribió Trump, quien también advirtió que la seguridad nacional estadounidense está en juego.
Los países afectados por esta medida son: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Finlandia y los Países Bajos. Según Trump, todos ellos “han viajado a Groenlandia con propósitos desconocidos”, lo cual considera una amenaza para la seguridad global.
De acuerdo con el mensaje, el arancel comenzará en 10 % el 1 de febrero de 2026 y aumentará a 25 % el 1 de junio de 2026, en caso de no alcanzarse un acuerdo para la “compra completa y total de Groenlandia”.
Trump también vinculó el interés por Groenlandia con un programa de defensa denominado “The Dome”, un sistema de seguridad que, asegura, necesita incluir ese territorio para funcionar a su máxima capacidad.
BCT