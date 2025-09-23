Trump sería el primer invitado en el regreso de Jimmy Kimmel en ABC

Estados Unidos (MiMorelia.com).- El presentador Jimmy Kimmel regresará a su programa nocturno este martes, tras haber sido suspendido de forma “indefinida” por la cadena ABC el pasado 17 de septiembre, confirmó The Walt Disney Co., empresa matriz del canal.

La información fue compartida mediante un comunicado oficial en el que la compañía explicó que la suspensión obedeció a “evitar agravar la situación en un momento delicado para el país”, refiriéndose a comentarios considerados inoportunos. "Hemos pasado los últimos días conversando a fondo con Jimmy, y tras ello, decidimos reanudar el programa el martes", indicó Disney.

Sin embargo, junto a esta reactivación del programa han surgido versiones que han causado sorpresa: según trascendidos en medios y redes, el presidente Donald Trump podría ser el primer invitado del conductor en su regreso al aire.

De igual forma, se mencionó que el gobernador de California, Gavin Newsom, estaría entre los invitados especiales, lo que marcaría un episodio con fuerte carga política en el regreso del show.