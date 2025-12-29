Trump será condecorado por Israel: 'Grandes contribuciones al pueblo judío'

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, será galardonado con el Premio Israel, por sus contribuciones al Estado judío.

El anuncio fue realizado durante un encuentro entre ambos líderes celebrado en Florida, Estados Unidos. A través de la cuenta oficial de la casa blanca, se expresó: “Se le otorgará al presidente Donald J. Trump por sus enormes contribuciones a Israel y al pueblo judío”.