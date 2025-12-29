Trump será condecorado por Israel: 'Grandes contribuciones al pueblo judío'

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, será galardonado con el Premio Israel, por sus contribuciones al Estado judío.
El anuncio fue realizado durante un encuentro entre ambos líderes celebrado en Florida, Estados Unidos. A través de la cuenta oficial de la casa blanca, se expresó: “Se le otorgará al presidente Donald J. Trump por sus enormes contribuciones a Israel y al pueblo judío”.
Durante la reunión también se discutieron temas como la implementación de la tregua en Gaza, la seguridad regional en Medio Oriente y la coordinación estratégica entre Israel y Estados Unidos.
Asimismo, trascendió que Trump solicitó información sobre un posible indulto al primer ministro Netanyahu. Al respecto, declaró: “Le pregunté al presidente Herzog sobre un indulto para Netanyahu, respondió que está en camino”. No obstante, la oficina del presidente israelí, Isaac Herzog, aclaró posteriormente que no ha habido conversación directa con Trump y que cualquier decisión se tomará conforme a los procedimientos legales establecidos en Israel.
