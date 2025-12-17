Trump reitera postura dura en migración, comercio y seguridad en mensaje a la nación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, centró su discurso de este año en temas clave como migración, comercio y seguridad, reafirmando su postura de endurecer las políticas migratorias y reforzar el control en la frontera. En su mensaje a la Nación, Trump destacó que su gobierno mantendrá una línea firme contra la migración irregular, vinculándola nuevamente con cuestiones de seguridad nacional.

En el ámbito económico, el mandatario defendió su estrategia comercial y subrayó la importancia de proteger la industria estadounidense. Trump expresó su intención de revisar acuerdos internacionales y presionar a otros países para obtener condiciones más "justas" para Estados Unidos. También destacó que su administración ha priorizado la creación de empleo y el fortalecimiento del mercado interno, afirmando que los precios han bajado y los salarios han aumentado, lo que ha mejorado el poder adquisitivo de los estadounidenses. Además, mencionó que su gobierno ha atraído 18 billones de dólares en inversiones, lo que, según él, ha generado más empleos en el país.

Trump no dejó de defender su política de aranceles, a los que llamó “su palabra favorita”, asegurando que estos incentivan a las empresas a producir en territorio estadounidense, ya que las que fabrican en el país no pagan esos impuestos.

Logros en política exterior y defensa

En política exterior, Trump se mostró optimista al afirmar que "por primera vez en 2,000 años hay paz en Oriente Medio", un logro que atribuyó a su estrategia diplomática. Reiteró su postura firme en temas de migración y comercio, pilares de su administración.

En cuanto a la defensa, Trump anunció un bono especial para más de un millón de miembros de las Fuerzas Armadas, destacando que cada soldado recibirá más de 1,700 dólares como parte del beneficio.

Salud, vivienda y migración: Prioridades de su gobierno

En el ámbito de la salud, el presidente aseguró que su gobierno ha trabajado para reducir los costos de los medicamentos a través de la plataforma TrumpRx.com, que comenzará a operar en enero. Además, se comprometió a ampliar el acceso a seguros médicos, alegando que estos han estado pensados "para los ricos" y buscando una mayor accesibilidad para los ciudadanos estadounidenses.

Trump también abordó el tema de la vivienda, responsabilizando a la migración ilegal del aumento de los precios, y destacó que el 50% del incremento en las rentas se debe a este fenómeno y la delincuencia asociada. En cuanto a la "migración a la inversa", aseguró que todos los empleos creados durante su administración han sido para ciudadanos estadounidenses, como resultado de su política migratoria.

El futuro de Estados Unidos: Una nación en crecimiento

El presidente concluyó su discurso destacando los próximos grandes eventos para el país, como el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, la llegada de la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos, que se celebrarán en los próximos años. Trump finalizó deseando felices fiestas a los ciudadanos, sin hacer mención a una posible intervención en Venezuela, un tema que había generado especulaciones durante todo el día.

mrh