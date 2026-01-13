Trump rechaza el T-MEC: “Canadá lo quiere, nosotros no lo necesitamos”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender el debate sobre el futuro del T-MEC, al declarar que su país “no necesita” el tratado comercial con México y Canadá, al que calificó como “irrelevante”.

Durante una visita este martes 13 de enero de 2026 a una planta de Ford en Dearborn, Michigan, Trump aseguró que el acuerdo comercial no representa beneficios reales para Estados Unidos, y reiteró su preferencia por establecer acuerdos bilaterales con cada país.

“No tiene ninguna ventaja real, es irrelevante”, afirmó.“Canadá lo quiere. Lo necesitan. Pero nosotros no necesitamos coches fabricados en Canadá. No necesitamos coches fabricados en México. Queremos traer esa producción aquí”.