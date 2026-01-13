Trump rechaza el T-MEC: “Canadá lo quiere, nosotros no lo necesitamos”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender el debate sobre el futuro del T-MEC, al declarar que su país “no necesita” el tratado comercial con México y Canadá, al que calificó como “irrelevante”.
Durante una visita este martes 13 de enero de 2026 a una planta de Ford en Dearborn, Michigan, Trump aseguró que el acuerdo comercial no representa beneficios reales para Estados Unidos, y reiteró su preferencia por establecer acuerdos bilaterales con cada país.
“No tiene ninguna ventaja real, es irrelevante”, afirmó.“Canadá lo quiere. Lo necesitan. Pero nosotros no necesitamos coches fabricados en Canadá. No necesitamos coches fabricados en México. Queremos traer esa producción aquí”.
Con estas declaraciones, el mandatario republicano dejó ver su incomodidad con el modelo de integración comercial vigente en América del Norte, a pesar de que fue su propia administración la que impulsó la creación del T-MEC en 2020, en sustitución del antiguo TLCAN.
Desde 2025, Trump ha sugerido la posibilidad de reemplazar el T-MEC por tres tratados bilaterales independientes, uno con México, otro con Canadá y otro entre ambos países del norte. El planteamiento ha generado incertidumbre en los sectores económicos y diplomáticos de la región.
El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 y establece que debe someterse a una revisión conjunta cada seis años. Si alguna de las tres naciones no confirma su deseo de extenderlo, el tratado sigue vigente, pero expirará en 2036 si no se renueva.
