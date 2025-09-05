Trump propone regresar al Departamento de Guerra en EE.UU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una medida que ha causado sorpresa y debate internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para cambiar el nombre del Departamento de Defensa por el de Departamento de Guerra, retomando la denominación que utilizó el país hasta 1947.

La decisión, anunciada este viernes desde el Despacho Oval, fue justificada por Trump como un mensaje claro “de fuerza y victoria” ante el panorama geopolítico actual. “Es un nombre mucho más apropiado a la vista de cómo está el mundo ahora mismo”, declaró el exmandatario, flanqueado por quien ahora sería el nuevo “Secretario de Guerra”, Pete Hegseth, comentarista conservador y veterano del Ejército.

Durante el acto, Hegseth hizo un repaso histórico, recordando que fue George Washington quien fundó el Departamento de Guerra tras la independencia de 1789, y destacó que bajo esa estructura el país ganó conflictos como la Primera y Segunda Guerra Mundial.

“El cambio a ‘Defensa’ se hizo después de la Segunda Guerra Mundial y, como usted señaló, señor Presidente, no hemos ganado una guerra importante desde entonces”, comentó Hegseth. Añadió que sus palabras no buscan demeritar a los soldados estadounidenses, sino invitar a reflexionar sobre la política militar del país.

El actual Departamento de Guerra mantiene su sede en el edificio conocido como el Pentágono, ubicado en las afueras de Washington D.C., y cuenta con más de tres millones de empleados, entre personal militar y civil. Estados Unidos posee las fuerzas armadas más poderosas del mundo, aunque enfrentan una competencia creciente por parte de potencias como China.

agm