Trump propondría pago de 100 mil dólares para obtener visa H-1B

Washington, D.C. (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto proponer un nuevo requisito para acceder a la visa H-1B, consistente en un pago obligatorio de 100 mil dólares, según informó Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.

La funcionaria compartió en la red social X (antes Twitter) un reporte de Bloomberg que revela que el gobierno estadounidense justificará esta medida como una forma de combatir el abuso en la solicitud y concesión de este tipo de permisos laborales, señalando que esto ha afectado las oportunidades de empleo para ciudadanos estadounidenses.