Trump propondría pago de 100 mil dólares para obtener visa H-1B

Washington, D.C. (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto proponer un nuevo requisito para acceder a la visa H-1B, consistente en un pago obligatorio de 100 mil dólares, según informó Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.
La funcionaria compartió en la red social X (antes Twitter) un reporte de Bloomberg que revela que el gobierno estadounidense justificará esta medida como una forma de combatir el abuso en la solicitud y concesión de este tipo de permisos laborales, señalando que esto ha afectado las oportunidades de empleo para ciudadanos estadounidenses.
La visa H-1B es una categoría de no migrante que permite a empresas de EE.UU. contratar trabajadores extranjeros cualificados de manera temporal, especialmente en sectores como la tecnología, donde ha sido comúnmente utilizada por compañías del ecosistema de Elon Musk, entre otras.
Además del pago propuesto, el expresidente buscaría instruir a la secretaria de Empleo, Lori Chavez-DeRemer, para que revise los niveles salariales asociados al programa H-1B, con el objetivo de evitar presiones a la baja en los sueldos de empleados estadounidenses.
agm