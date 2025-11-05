Trump presume crecimiento económico y promete que EU “no será comunista”

Estados Unidos (MiMorelia.com).- El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos atraviesa una nueva “edad dorada” de crecimiento económico, al señalar que su administración ha recuperado la soberanía nacional y elevado la competitividad del país en sectores clave como Inteligencia Artificial y criptomonedas.

Durante su participación en el American Business Forum, celebrado en el Kaseya Center de Miami, Trump dirigió un mensaje de más de una hora ante empresarios, líderes políticos y personalidades del deporte. Ahí destacó inversiones por 18 billones de dólares durante sus primeros meses de gestión, y pronosticó llegar a 21 billones antes de terminar su mandato.

“Tenemos la economía más fuerte, las fronteras más robustas y el mejor espíritu de cualquier nación del mundo”, dijo Trump, quien también celebró el crecimiento en el empleo y el alza de salarios, especialmente en industrias como la minera y la manufacturera.

El foro también fue marco para críticas directas a la oposición demócrata, a quienes acusó de promover políticas de “gasto masivo” y “fronteras abiertas”. En un momento, incluso señaló: “La decisión que enfrentan los estadounidenses no podría ser más clara: sentido común o comunismo”.

Trump también abordó temas de política internacional, destacando acuerdos con países de Medio Oriente, la supuesta finalización de conflictos en diversas regiones del mundo y una nueva estrategia de defensa con un presupuesto militar de un billón de dólares.