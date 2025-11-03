Trump planea operación militar contra cárteles en México, reporta NBC News

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría preparando una ofensiva directa contra cárteles de la droga en territorio mexicano, como parte de una expansión de sus acciones contra el narcotráfico en la región, de acuerdo con información revelada por la cadena NBC News.

Según ese medio, funcionarios en activo y exfuncionarios estadounidenses han confirmado que el plan contempla el uso de tropas del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, así como de agentes de inteligencia, incluida la CIA.

La operación buscaría desmantelar laboratorios de droga y atacar a líderes de organizaciones criminales a través de ataques con drones.

De acuerdo con las fuentes citadas, aunque el entrenamiento inicial ya habría comenzado, aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre el despliegue, y las conversaciones al respecto continúan en curso.

Las acciones, de aprobarse, se ejecutarían bajo la autoridad del Título 50, que permite operaciones encubiertas bajo supervisión de inteligencia.

Esta estrategia representaría un cambio importante respecto a administraciones anteriores, que se habían limitado a brindar apoyo táctico a autoridades mexicanas sin intervenir directamente en el combate a los cárteles.

La información también sugiere que, de concretarse, la operación se mantendría en secreto, al igual que otras misiones recientes de combate al narcotráfico fuera del país.

“El gobierno de Trump está comprometido a utilizar un enfoque integral de gobierno para abordar las amenazas que representan los cárteles para los ciudadanos estadounidenses”, expresó un alto funcionario al ser consultado por NBC News.

Ni la CIA ni el Pentágono emitieron comentarios oficiales sobre esta posible misión.

-