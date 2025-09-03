Trump pierde contra Harvard: juez ordena devolver fondos federales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una jueza federal en Boston declaró este miércoles ilegal la congelación de más de 2 mil millones de dólares en fondos federales destinados a la Universidad de Harvard, medida que había sido ordenada durante el gobierno de Donald Trump bajo acusaciones de antisemitismo.

La jueza Allison D. Burroughs, quien ya había cuestionado anteriormente el bloqueo, emitió un fallo de 84 páginas en el que ordena al Gobierno revertir la suspensión de recursos. La magistrada destacó que, si bien la lucha contra el antisemitismo es necesaria, no puede justificarse “sacrificar la libertad de expresión en el altar de ese objetivo”.

En su dictamen, Burroughs instó a otros jueces a defender la libertad académica y a impedir que investigaciones relevantes sean canceladas por decisiones “arbitrarias y procesalmente débiles”, incluso cuando ello implique desafiar la agenda del Gobierno en turno.