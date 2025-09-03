Trump pierde contra Harvard: juez ordena devolver fondos federales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una jueza federal en Boston declaró este miércoles ilegal la congelación de más de 2 mil millones de dólares en fondos federales destinados a la Universidad de Harvard, medida que había sido ordenada durante el gobierno de Donald Trump bajo acusaciones de antisemitismo.
La jueza Allison D. Burroughs, quien ya había cuestionado anteriormente el bloqueo, emitió un fallo de 84 páginas en el que ordena al Gobierno revertir la suspensión de recursos. La magistrada destacó que, si bien la lucha contra el antisemitismo es necesaria, no puede justificarse “sacrificar la libertad de expresión en el altar de ese objetivo”.
En su dictamen, Burroughs instó a otros jueces a defender la libertad académica y a impedir que investigaciones relevantes sean canceladas por decisiones “arbitrarias y procesalmente débiles”, incluso cuando ello implique desafiar la agenda del Gobierno en turno.
La medida de Trump formaba parte del trabajo del Grupo federal para combatir el antisemitismo, que acusó a Harvard de “discriminación positiva” y de no dar espacio a la llamada “diversidad de ideas”. En respuesta, el gobierno republicano había condicionado la entrega de fondos a cambios en los procesos de admisión, contratación y control ideológico dentro de la institución, exigencias que Harvard rechazó.
La universidad presentó una demanda argumentando que la congelación afectaba gravemente a programas de investigación médica, científica y tecnológica. Trump, en represalia, llegó a plantear restricciones adicionales como la prohibición de matrícula a estudiantes extranjeros, medida que la propia jueza Burroughs bloqueó previamente.
Aunque se prevé que el Gobierno apele la resolución, este fallo supone una victoria significativa para Harvard, que podrá recuperar los recursos federales que sostienen buena parte de su labor académica.
mrh