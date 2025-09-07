Trump pide a empresas extranjeras cumplir leyes migratorias tras redada en planta de Hyundai

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que más de 470 personas fueran detenidas durante un operativo migratorio en la planta de baterías Hyundai-LG en Georgia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje directo a las empresas extranjeras: deberán cumplir con las leyes migratorias si desean operar en territorio estadounidense.
A través de su red social oficial, Trump señaló que las inversiones extranjeras son bienvenidas, pero bajo la condición de traer personal “muy capacitado” de manera legal y, sobre todo, de contratar y entrenar a trabajadores estadounidenses.
"Lo que pedimos a cambio es que contraten y capaciten a trabajadores americanos. Juntos trabajaremos para hacer de nuestra nación no solo productiva, sino más unida que nunca", publicó
El mensaje fue emitido tras el operativo realizado el jueves 4 de septiembre, en el que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) detuvo a cientos de trabajadores, en su mayoría de origen surcoreano, presuntamente empleados sin autorización migratoria válida. Las detenciones ocurrieron en una de las plantas industriales más grandes en construcción en Estados Unidos.
La reacción de Trump representa un endurecimiento en la política migratoria laboral, y podría tener impacto en compañías extranjeras —incluidas mexicanas— que cuentan con operaciones en Estados Unidos o forman parte de la cadena de proveeduría, especialmente en sectores como el automotriz, manufactura avanzada y tecnologías limpias.
El gobierno de Corea del Sur gestionó la liberación de más de 300 de sus ciudadanos, quienes serán repatriados tras acuerdos diplomáticos. Aun así, el mensaje de la Casa Blanca fue claro: las reglas se aplicarán con firmeza, incluso a aliados comerciales.
rmr