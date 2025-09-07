Trump pide a empresas extranjeras cumplir leyes migratorias tras redada en planta de Hyundai

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que más de 470 personas fueran detenidas durante un operativo migratorio en la planta de baterías Hyundai-LG en Georgia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje directo a las empresas extranjeras: deberán cumplir con las leyes migratorias si desean operar en territorio estadounidense.

A través de su red social oficial, Trump señaló que las inversiones extranjeras son bienvenidas, pero bajo la condición de traer personal “muy capacitado” de manera legal y, sobre todo, de contratar y entrenar a trabajadores estadounidenses.

"Lo que pedimos a cambio es que contraten y capaciten a trabajadores americanos. Juntos trabajaremos para hacer de nuestra nación no solo productiva, sino más unida que nunca", publicó