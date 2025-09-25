Trump ordena pedir de nuevo la pena de muerte en Washington, EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que instruye a la fiscal general, Pam Bondi, solicitar la pena de muerte en todos los procesos judiciales en Washington DC donde existan “factores aplicables”.

Con este memorando, el mandatario busca revivir la pena capital en la capital estadounidense, donde fue abolida en 1981, argumentando que la ciudad atraviesa un escenario de “crimen sin control” que requiere medidas extraordinarias.

"Espero que no la usemos", dijo luego de firmar el documento.

La disposición establece que el Fiscal General para el Distrito de Columbia deberá dar prioridad a la petición de la pena de muerte en los casos que califiquen bajo los parámetros establecidos, al considerar que existen “amenazas a la seguridad pública” que justifican su aplicación.

La decisión marca un giro en la política criminal de la capital estadounidense, que desde hace más de cuatro décadas había descartado este tipo de castigo.

RYE-