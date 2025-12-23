Trump ofrece más dinero a migrantes ilegales para que se vayan de Estados Unidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos incrementó el apoyo económico dirigido a personas migrantes que se encuentran en situación irregular y que acepten abandonar el país por decisión propia.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el incentivo económico asciende ahora a 3 mil dólares, monto que será otorgado a quienes formalicen su salida del territorio estadounidense antes de que concluya el año.

El programa contempla además el traslado aéreo gratuito hacia el país de origen.

Para acceder al beneficio, las personas interesadas deben realizar el trámite mediante la aplicación CBP Home, una plataforma digital relanzada por la actual administración.

Esta herramienta sustituyó a CBP One, utilizada anteriormente para permitir el ingreso legal de migrantes durante el gobierno del expresidente Joe Biden.

Según datos oficiales del propio DHS, el gasto promedio que implica arrestar, detener y deportar a una persona sin estatus legal alcanza los 17 mil dólares, cifra considerablemente mayor al apoyo ofrecido a quienes opten por la salida voluntaria.

La medida forma parte de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, quien asumió el cargo en enero con la promesa de endurecer las acciones contra la migración irregular. Aunque el objetivo planteado fue alcanzar un millón de deportaciones anuales, hasta el momento se reporta la expulsión de alrededor de 622 mil personas en el año en curso.

El reforzamiento de estas estrategias ha generado diversas reacciones, tanto a favor como en contra, en medio del debate sobre el rumbo de la política migratoria estadounidense.