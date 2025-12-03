Trump no descarta redadas durante el Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La expectativa por el Mundial de fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México se ve ensombrecida por la posibilidad de redadas migratorias durante el evento, según confirmó la Casa Blanca a través de Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo presidencial para la Copa del Mundo.

Giuliani fue claro: “El presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país”, afirmó al ser cuestionado sobre si se podrían llevar a cabo detenciones de migrantes durante el torneo deportivo que tendrá lugar del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Giuliani, hijo del exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, remarcó que toda solicitud de visado será tratada como “una decisión sobre seguridad nacional”, lo que refuerza el tono restrictivo del gobierno estadounidense actual frente al arribo de ciudadanos extranjeros, incluso con fines turísticos.

Uno de los datos más llamativos de la conferencia fue el anuncio de que todas las personas que tengan entrada para un partido podrán acceder automáticamente a una cita migratoria para tramitar su visado. Esta medida, señaló Giuliani, busca agilizar procesos, aunque también refuerza el control de quién ingresa al país.

En países sudamericanos como Argentina, Ecuador o Brasil, se han reducido los tiempos de espera consular a menos de dos meses. Sin embargo, ciudadanos de Haití e Irán, cuyas naciones están en la lista de 19 países con restricciones de entrada a Estados Unidos, deberán solicitar exenciones especiales. Algunas ya han sido otorgadas a miembros de las selecciones nacionales, pero la asistencia de sus hinchas está en suspenso.