Trump “merece el Nobel de la Paz”, dice presidente de Egipto

El acuerdo anunciado esta semana contempla la retirada progresiva de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza, así como la liberación de todos los rehenes en poder de Hamás, a cambio de la excarcelación de miles de prisioneros palestinos.

El propio Trump fue quien dio a conocer el miércoles que ambas partes aceptaron la primera fase de su plan de paz, lo que significaría el fin a más de dos años de ofensiva militar. Se prevé que el gobierno israelí se reúna este jueves para ratificar el pacto, lo que daría paso a un cronograma de implementación inmediata.

Según lo acordado, las tropas israelíes deberán comenzar su retiro dentro de las siguientes 24 horas a la ratificación, y en un plazo de 72 horas se llevaría a cabo el intercambio de rehenes y prisioneros.

