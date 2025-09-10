Trump manda mensaje tras asesinato de Charlie Kirk: “Es un día oscuro para América”

Washington, D.C. (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este miércoles un mensaje oficial tras el asesinato de Charlie Kirk, activista conservador y fundador de Turning Point USA, ocurrido en un campus universitario de Utah.

“Estoy lleno de lágrimas y enojo por el asesinato malvado de Charlie Kirk”, expresó Trump en un mensaje videograbado desde la Casa Blanca.

El mandatario describió a Kirk como un “patriota”, un “mártir por la verdad y la libertad”, y uno de los líderes más respetados entre la juventud estadounidense. Aseguró que su voz y legado vivirán por generaciones.

“Charlie fue un hombre de profunda fe, y ahora está en paz con Dios”, agregó Trump, enviando condolencias a su viuda, Erika, y a sus dos hijos.

📢 Trump promete justicia y denuncia “retórica de odio”

El presidente señaló que el ambiente político actual, alimentado por discursos de odio, ha provocado una ola de violencia en contra de figuras conservadoras.

“Durante años, la izquierda radical ha demonizado a personas como Charlie. Esta retórica es directamente responsable del terrorismo que vemos hoy en nuestro país”, declaró.

Trump anunció que su administración identificará y castigará a quienes estén detrás de este crimen, incluyendo a individuos, organizaciones y financiadores que apoyen actos de violencia política.