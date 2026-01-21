Trump lanza ultimátum a Europa por Groenlandia desde Davos

Davos, Suiza (MiMorelia.com).- En un escenario marcado por la desconfianza y la geopolítica del hielo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono frente a Europa desde la tribuna del Foro Económico Mundial de Davos 2026. Con un mensaje directo —y sin matices diplomáticos— el mandatario lanzó un ultimátum sobre Groenlandia, una isla que volvió a colocar en el centro del tablero estratégico global.
“Nos dicen que sí, y se lo agradeceremos. Nos dicen que no, y lo recordaremos”, advirtió Trump ante líderes políticos y empresariales, en medio de crecientes tensiones con Europa por las ambiciones estadounidenses sobre el territorio danés. Para el presidente, Groenlandia no es una conquista, sino un bastión de seguridad.
Trump insistió en que Washington solo busca “un trozo de hielo para proteger el mundo”, y subrayó que Estados Unidos nunca ha pedido nada más. “Podríamos habernos quedado con ese pedazo de tierra y no lo hicimos”, afirmó, en un discurso que mezcló advertencia, justificación y poder.
El líder republicano defendió su postura como parte de una estrategia diaria para garantizar que su país sea una nación “fuerte y segura”, una fortaleza que —según dijo— también se refleja en la OTAN y en la cooperación militar con países europeos. Sin embargo, el mensaje dejó claro que la paciencia estadounidense tiene límites y que Groenlandia se ha convertido en una línea roja en su política exterior.
RPO