Trump lanza ultimátum a Europa por Groenlandia desde Davos

Davos, Suiza (MiMorelia.com).- En un escenario marcado por la desconfianza y la geopolítica del hielo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono frente a Europa desde la tribuna del Foro Económico Mundial de Davos 2026. Con un mensaje directo —y sin matices diplomáticos— el mandatario lanzó un ultimátum sobre Groenlandia, una isla que volvió a colocar en el centro del tablero estratégico global.

“Nos dicen que sí, y se lo agradeceremos. Nos dicen que no, y lo recordaremos”, advirtió Trump ante líderes políticos y empresariales, en medio de crecientes tensiones con Europa por las ambiciones estadounidenses sobre el territorio danés. Para el presidente, Groenlandia no es una conquista, sino un bastión de seguridad.