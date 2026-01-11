Trump lanza advertencia a Cuba: ‘¡Cero petróleo y dinero!’

El mensaje insta a Cuba a llegar a un acuerdo con Estados Unidos “antes de que sea demasiado tarde”, en un contexto geopolítico tenso tras el colapso del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y la toma de control de sus recursos por parte de fuerzas aliadas a Washington.

“NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA, ¡CERO! Les recomiendo firmemente que lleguen a un acuerdo ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”, escribió Trump.