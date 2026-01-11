Trump lanza advertencia a Cuba: ‘¡Cero petróleo y dinero!’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de su red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, lanzó un mensaje directo al gobierno cubano, advirtiendo que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba”, en alusión a la histórica relación energética entre la isla y Venezuela.
El mensaje insta a Cuba a llegar a un acuerdo con Estados Unidos “antes de que sea demasiado tarde”, en un contexto geopolítico tenso tras el colapso del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y la toma de control de sus recursos por parte de fuerzas aliadas a Washington.
“NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA, ¡CERO! Les recomiendo firmemente que lleguen a un acuerdo ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”, escribió Trump.
Durante más de dos décadas, Cuba recibió crudo venezolano a precios preferenciales como parte de acuerdos bilaterales, a cambio de personal médico y apoyo logístico. Sin embargo, la reciente captura de Maduro y la reconfiguración del poder en Caracas ha puesto en duda la continuidad de esos envíos.
BCT