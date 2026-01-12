Trump impone arancel del 25% a países que comercien con Irán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes 12 de enero que todo país que mantenga relaciones comerciales con Irán será sancionado con un arancel del 25% sobre cualquier transacción que realice con Estados Unidos. La medida fue comunicada a través de una publicación en su red social Truth Social, donde el mandatario aseguró que la orden tiene efecto inmediato.

“Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre todos y cada uno de los negocios que se realicen con Estados Unidos”, escribió Trump.“Esta orden es final y concluyente”, agregó.

El anuncio ocurre a pocos días de que la Corte Suprema de Estados Unidos emita un fallo clave sobre la legalidad de varios de los aranceles impuestos por Trump durante su mandato. El mandatario advirtió que una resolución en su contra tendría consecuencias económicas “catastróficas” para el país.

“Si la Corte falla en contra de los aranceles, tendríamos que reembolsar cientos de miles de millones de dólares, sin contar la compensación que exigirían empresas y países por sus inversiones para evitar estos impuestos”, aseguró.

Trump afirmó que el impacto económico podría alcanzar “billones de dólares”, y advirtió que el país no estaría en condiciones de cubrir esas devoluciones, lo que —según él— generaría un “caos total”.

Durante las audiencias orales en noviembre pasado, varios jueces de la Corte Suprema, tanto conservadores como progresistas, se mostraron escépticos ante el uso que Trump hizo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles a socios como México, Canadá y China, bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas.