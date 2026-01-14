Trump impone arancel del 25% a chips de IA reexportados desde EE.UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– En una nueva jugada comercial que apunta directamente a la industria tecnológica global, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó este miércoles un arancel del 25% a una lista específica de semiconductores extranjeros utilizados en inteligencia artificial (IA).

La medida, publicada en un documento oficial de la Casa Blanca, afectará exclusivamente a chips importados —como los fabricados por Nvidia y AMD— que ingresan a EE.UU. para luego ser reexportados a terceros países, especialmente en Asia. Con ello, la administración busca captar ingresos por el uso del país como punto de tránsito para el comercio internacional de chips de alto valor.

A diferencia de otras políticas arancelarias que impactan directamente en el consumidor, este nuevo gravamen no se aplicará a chips destinados al uso interno, como los que operan en centros de datos, dispositivos de consumo, o servicios gubernamentales.

El objetivo, según la Casa Blanca, es evitar un impacto negativo en el desarrollo tecnológico y económico nacional, protegiendo a los sectores estratégicos del país mientras se regula el flujo comercial de alta tecnología con destino internacional.

Aunque el arancel representa una presión para ciertos actores de la cadena global de suministros, la decisión final fue más moderada de lo que Trump había anticipado durante meses. En 2025, su administración abrió una investigación para fomentar la producción nacional de chips, y se llegó a especular sobre una tarifa generalizada para toda la industria de semiconductores.

No obstante, la Casa Blanca optó por una implementación segmentada, buscando un equilibrio entre la protección del mercado interno y el rol estratégico que desempeña EE.UU. en el comercio global de tecnología.

El gobierno estadounidense no descarta ampliar los aranceles a más tipos de semiconductores o a productos que integren dichos chips. Además, se analiza la implementación de un programa de alivio fiscal para compañías que fabriquen semiconductores en territorio estadounidense, con el fin de incentivar la relocalización de la producción tecnológica.

Con esta medida, Trump continúa su línea de endurecimiento comercial hacia países como China, a la vez que intenta consolidar a EE.UU. como epicentro estratégico en la industria de semiconductores, uno de los pilares clave en el avance global de la inteligencia artificial.

mrh