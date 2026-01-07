Trump impone acuerdo: Venezuela solo podrá comprar a empresas de EE.UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció que su gobierno ha llegado a un nuevo acuerdo petrolero con Venezuela, el cual establece que el país sudamericano solo podrá adquirir productos fabricados en Estados Unidos.
El anuncio fue realizado a través de redes sociales, donde Trump escribió:
La administración Trump indicó que las compras incluirán productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos para el fortalecimiento del sistema eléctrico venezolano.
Destacó además que “Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su socio principal”, es decir, que se compromete a hacer negocios exclusivamente con Estados Unidos como su socio comercial principal.
Este acuerdo marca un giro significativo en las relaciones diplomáticas entre ambos países, después de años de tensión, sanciones y restricciones. La medida podría tener efectos directos en la economía venezolana y en las dinámicas comerciales en América Latina.
SHA