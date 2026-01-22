Trump habla con María Corina, pero apoya a Delcy para la transición

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves que volvió a conversar con la opositora venezolana María Corina Machado, pero al mismo tiempo respaldó el “liderazgo muy fuerte” de la chavista Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela.

“En este momento, están demostrando un liderazgo muy fuerte. También hablé hoy con María (Corina Machado), a quien aprecio mucho, pero Delcy (Rodríguez) ha demostrado un liderazgo muy firme, al menos hasta ahora, eso hay que decirlo”, dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One, cuando se le preguntó si Washington permitirá que Machado permanezca en el poder.

El mandatario estadounidense ha descartado en un inicio a Machado —a quien señaló por no contar con suficiente respaldo en su país— para encabezar el proceso de transición tras la salida de Nicolás Maduro, y en su lugar ha mostrado respaldo a Rodríguez para mantener la estabilidad en la nación caribeña.

Sin embargo, luego de reunirse con María Corina Machado en Washington, donde la activista le entregó simbólicamente la medalla del Premio Nobel de la Paz que recibió en 2025, Trump matizó su postura y dijo que le gustaría “involucrarla” en el futuro de Venezuela.

Durante su visita, Machado reiteró su postura: el actual Gobierno venezolano —al que considera una extensión del chavismo— debe dejar el poder. Aseguró que, con el apoyo de la administración Trump, luchará por hacer de Venezuela un país “libre”.

En otro tema, Trump también habló sobre las recientes operaciones de comercialización de petróleo venezolano desde Estados Unidos, luego de que la propia Delcy Rodríguez anunciara esta semana el ingreso de 300 millones de dólares enviados desde el país norteamericano.

Sin ofrecer detalles del acuerdo, Trump insinuó que ambos países se están beneficiando: “Nuestro país se enriquecerá, lo que significa que nuestros impuestos bajarán y a ellos les irá mejor. A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros”, aseguró.

mrh