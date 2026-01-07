Trump habló con Petro y abre posibilidad de reunirse en la Casa Blanca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, informó que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la que abordaron temas como el narcotráfico y otros desacuerdos entre ambos países.

A través de su cuenta oficial en la red Truth Social, Trump calificó como un "gran honor" haber recibido la llamada de Petro, quien le explicó la situación actual sobre el combate a las drogas.

"Arreglos están siendo realizados entre el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller de Colombia", escribió Trump, quien adelantó que el encuentro se realizará en la Casa Blanca, en Washington, D.C.