Trump firma orden para reclasificar la marihuana: da paso a uso médico más accesible

Con esta nueva clasificación, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) tendrá la capacidad de realizar estudios más amplios sobre la marihuana, lo que abre la puerta a un mayor acceso a productos medicinales derivados del cannabis.

Este cambio también impactará en la disponibilidad de productos como el CBD, que se volverán más accesibles para pacientes y médicos dentro de un entorno seguro y regulado.

La Casa Blanca explicó que uno de los objetivos clave de esta medida es ampliar el acceso de los ciudadanos a los productos de CBD, bajo una estricta regulación, mientras se evita la venta de productos que puedan representar riesgos graves para la salud. Además, la orden incentivará el desarrollo de nuevos métodos y modelos de investigación que aseguren que los productos cannabinoides cumplan con las normativas federales.

Antes de la firma de esta orden ejecutiva, la marihuana era considerada una sustancia sin un uso médico aceptable. Ahora, con la reclasificación, más de 30,000 profesionales de la salud podrán recomendarla para su uso medicinal, lo que beneficiará a más de 6 millones de pacientes en el país.