Trump firma orden para imponer aranceles a países que vendan petróleo a Cuba

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que establece la posibilidad de imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o suministren petróleo a Cuba.
En el documento, el mandatario argumentó que “la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.”, por lo que declaró una emergencia nacional relacionada con dicha situación.
De acuerdo con la orden ejecutiva, para hacer frente a este escenario es “necesario” establecer un sistema arancelario, mediante el cual se podrá aplicar un gravamen adicional a las importaciones de productos de países extranjeros que, de manera directa o indirecta, vendan o proporcionen crudo a la isla.
Trump aseguró que el Gobierno cubano ha tomado medidas que “perjudican y amenazan” a Estados Unidos y señaló que se alinea con “grupos terroristas transnacionales y actores adversos al país norteamericano”, entre los que mencionó a Rusia, China, Irán, Hamás y Hizbulá.
Además, sostuvo que Cuba “persigue y tortura a sus oponentes políticos, niega al pueblo cubano la libertad de expresión y de prensa, se aprovecha corruptamente de su miseria y comete otras violaciones de derechos humanos”.
Según lo establecido en la orden, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, será el encargado de determinar si un país vende o suministra petróleo a Cuba, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, decidirá si se debe imponer un gravamen adicional y en qué medida a los productos de dicha nación.
Trump ha señalado previamente que el Gobierno cubano tiene los días contados, tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela ocurrido el pasado 3 de noviembre, que derivó en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan cargos por narcotráfico en Nueva York.
Washington considera que el fin del envío de crudo venezolano a Cuba provocará un cambio de régimen en la isla, la cual atraviesa una grave crisis económica y social.
mrh