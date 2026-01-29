Trump firma orden para imponer aranceles a países que vendan petróleo a Cuba

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que establece la posibilidad de imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

En el documento, el mandatario argumentó que “la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.”, por lo que declaró una emergencia nacional relacionada con dicha situación.

De acuerdo con la orden ejecutiva, para hacer frente a este escenario es “necesario” establecer un sistema arancelario, mediante el cual se podrá aplicar un gravamen adicional a las importaciones de productos de países extranjeros que, de manera directa o indirecta, vendan o proporcionen crudo a la isla.

Trump aseguró que el Gobierno cubano ha tomado medidas que “perjudican y amenazan” a Estados Unidos y señaló que se alinea con “grupos terroristas transnacionales y actores adversos al país norteamericano”, entre los que mencionó a Rusia, China, Irán, Hamás y Hizbulá.