Trump evita Zona Cero este 11-S, conmemora en el Pentágono y asistirá a partido de béisbol

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves 11 de septiembre, Estados Unidos conmemoró el 24 aniversario de los atentados terroristas de 2001, una de las tragedias más graves en su historia reciente, que dejó un saldo de 2 mil 977 víctimas mortales.

Para esta fecha, el presidente Donald Trump decidió no acudir a la ceremonia oficial en la Zona Cero de Nueva York, lugar donde dos aviones secuestrados se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center. En su lugar, encabezó un acto solemne en el Pentágono, uno de los sitios que también fue blanco de los ataques.

Durante su discurso en el Pentágono, Trump evocó el impacto que causaron los atentados: “Esa mañana terrible, hace 24 años, el tiempo se detuvo, las risas de los niños quedaron en silencio y el país entero contuvo la respiración”.