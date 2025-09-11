Trump evita Zona Cero este 11-S, conmemora en el Pentágono y asistirá a partido de béisbol

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves 11 de septiembre, Estados Unidos conmemoró el 24 aniversario de los atentados terroristas de 2001, una de las tragedias más graves en su historia reciente, que dejó un saldo de 2 mil 977 víctimas mortales.
Para esta fecha, el presidente Donald Trump decidió no acudir a la ceremonia oficial en la Zona Cero de Nueva York, lugar donde dos aviones secuestrados se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center. En su lugar, encabezó un acto solemne en el Pentágono, uno de los sitios que también fue blanco de los ataques.
Durante su discurso en el Pentágono, Trump evocó el impacto que causaron los atentados: “Esa mañana terrible, hace 24 años, el tiempo se detuvo, las risas de los niños quedaron en silencio y el país entero contuvo la respiración”.
El mandatario subrayó la importancia de la memoria histórica y lanzó un mensaje de unidad: “Hoy, como una sola nación, renovamos nuestro voto sagrado de que nunca olvidaremos el 11 de septiembre de 2001”.
En otro pasaje, reafirmó la política de seguridad nacional de su administración: “En América recibimos golpes, pero nunca nos doblamos. Sangramos, pero no nos rendimos. A quienes intenten hacernos daño, los derrotaremos sin piedad y triunfaremos sin cuestionamiento”.
La primera dama lo acompañó en la ceremonia, junto a familiares de víctimas y miembros de las fuerzas armadas.
Posteriormente, la Casa Blanca confirmó que Trump viajaría al Bronx para asistir al partido entre los Yankees de Nueva York y los Tigres de Detroit, en el Yankee Stadium. La visita contará con un operativo de seguridad reforzado, con cierres de calles y restricciones para los asistentes.
La ausencia del mandatario en la Zona Cero generó comentarios encontrados. Por un lado, algunos sectores señalaron que el acto principal en Nueva York tiene un fuerte simbolismo, al ser el epicentro del mayor ataque terrorista en suelo estadounidense. Por otro, la presencia en el Pentágono, donde también se rindió homenaje a las víctimas, fue vista como un gesto hacia las fuerzas armadas.
El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos fue blanco de cuatro ataques coordinados por Al Qaeda. Dos aviones impactaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, otro contra el Pentágono en Washington, y un cuarto se estrelló en Pensilvania tras la intervención de pasajeros.
A 24 años de distancia, los homenajes siguen siendo parte de la memoria colectiva de los estadounidenses, mientras el país enfrenta nuevos retos en materia de seguridad global.
