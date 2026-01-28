Trump envía armada a Irán y amenaza con un ataque peor

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de un mensaje difundido en redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, advirtió a Irán sobre posibles represalias militares si no accede a negociar un acuerdo nuclear.

El republicano afirmó que una “masiva armada” se dirige hacia el país de Medio Oriente con “gran poder, entusiasmo y propósito”, encabezada por el portaaviones Abraham Lincoln, en una maniobra que —según dijo— supera la desplegada anteriormente hacia Venezuela.

En su mensaje, Trump instó al gobierno iraní a “sentarse a la mesa” y negociar un acuerdo justo que prohíba el desarrollo de armas nucleares. Subrayó que el tiempo “es esencial” y recordó una operación pasada denominada “Midnight Hammer”, en la que se habría infligido “una destrucción mayor” en Irán.

“El próximo ataque será mucho peor. No dejen que eso ocurra de nuevo”, concluyó Trump, en tono de advertencia.

La declaración se produce en un contexto de tensiones internacionales renovadas, donde el control armamentista vuelve a estar en el centro del debate diplomático.

Éste es el mensaje íntegro que escribió en sus redes sociales, de acuerdo a traducción de aplicaciones móviles:

"Una enorme armada se dirige hacia Irán. Se está moviendo rápidamente, con gran poder, entusiasmo y propósito. Es una flota más grande, encabezada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la que se envió a Venezuela. Al igual que con Venezuela, está lista, dispuesta y capaz de cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia, si es necesario.

Ojalá Irán "se siente a la mesa" y negocie un acuerdo justo y equitativo – SIN ARMAS NUCLEARES – uno que sea bueno para todas las partes. El tiempo se está agotando, ¡es realmente esencial! Como le dije a Irán una vez antes: ¡HAGAN UN ACUERDO!

No lo hicieron, y ocurrió la “Operación Martillo de Medianoche”, una gran destrucción en Irán. El próximo ataque será mucho peor. No dejen que eso ocurra de nuevo.

Gracias por su atención a este asunto.

Presidente DONALD J. TRUMP".

RYE