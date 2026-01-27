Trump dice que Cuba fracasará pronto tras perder apoyo económico venezolano

Las declaraciones del mandatario surgen en un contexto de creciente tensión en la región, donde Cuba enfrenta una de sus crisis económicas más severas en décadas, con apagones, escasez de alimentos y migración creciente.

Expertos han señalado que la reducción del respaldo venezolano ha agravado las condiciones internas del país caribeño.

Trump ironizó que “nadie en la sala estaba interesado en saber sobre Cuba”, pero reiteró su postura de que la falta de apoyo internacional está dejando al régimen castrista sin capacidad de sostenerse por sí mismo.

Desde hace meses, observadores internacionales han reportado una disminución considerable en los envíos de crudo desde Venezuela hacia Cuba, tras cambios en la producción petrolera y ajustes en las prioridades internas del país sudamericano.

RYE-