Trump destituye a Lisa Cook de la Reserva Federal; alega “conducta engañosa”

Washington, D.C. (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este 25 de agosto de 2025 la destitución inmediata de Lisa D. Cook como integrante de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.

Cook, quien hizo historia como la primera mujer afroamericana en ocupar el cargo, fue señalada por el mandatario de presuntas irregularidades en documentos hipotecarios, pese a que no ha sido acusada ni procesada judicialmente.

En una carta oficial emitida por la Casa Blanca, Trump aseguró que existía “causa suficiente” para su remoción, en referencia a un informe de la Federal Housing Finance Agency que cuestiona declaraciones firmadas por Cook en dos propiedades distintas.

El presidente argumentó que la supuesta conducta de la funcionaria reflejaba “negligencia grave en transacciones financieras” y ponía en duda su “competencia y confiabilidad como reguladora”.

“El pueblo estadounidense debe tener plena confianza en la honestidad de quienes fijan la política monetaria y supervisan la Reserva Federal”, señala el documento firmado por Trump.