Trump confirma que el G20 de 2026 se celebrará en Miami, Florida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que la ciudad de Miami, Florida, será la sede de la próxima cumbre de líderes del G20, a celebrarse en el año 2026.
Durante un mensaje a la prensa desde la Oficina Oval en la Casa Blanca, Trump declaró:
La decisión fue celebrada por el alcalde de Miami, Francis Suarez, quien calificó a la ciudad como “la más grande del mundo” y agradeció al mandatario por elegirla como “escenario de la paz a través de la fuerza”.
La última vez que Estados Unidos fue sede de una cumbre del G20 fue en 2008, en Washington D.C., en medio de la crisis financiera global.
El Grupo de los 20 (G20) reúne a las principales economías del mundo —incluyendo México— para discutir temas relacionados con economía, comercio internacional, cambio climático y seguridad global.
SHA