Trump confirma ataques contra bastiones de ISIS en Siria y lanza advertencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció una ofensiva militar “muy fuerte” contra posiciones del grupo extremista ISIS en Siria, como represalia por el asesinato de ciudadanos estadounidenses en ese país.
El mensaje fue difundido a través de redes sociales oficiales, tanto desde la cuenta personal del mandatario como desde la Casa Blanca, donde Trump advirtió que cualquier ataque o amenaza contra Estados Unidos tendrá una respuesta “más dura que nunca”.
De acuerdo con el pronunciamiento, la decisión se tomó luego de que los cuerpos de ciudadanos estadounidenses asesinados por ISIS fueran repatriados recientemente a territorio estadounidense, en una ceremonia oficial realizada esta misma semana.
Trump aseguró que los ataques están dirigidos contra bastiones del grupo extremista en Siria y sostuvo que la erradicación de ISIS permitiría un futuro más estable para la región. En su mensaje, también señaló que el gobierno sirio respalda las acciones emprendidas por Estados Unidos contra el grupo terrorista.
El presidente estadounidense concluyó su advertencia señalando que cualquier organización o individuo que intente atacar o amenazar a su país enfrentará consecuencias militares severas.
