Trump confirma ataque a embarcación con droga venezolana; hay tres muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, informó este lunes que, por órdenes directas suyas, fuerzas militares estadounidenses realizaron un segundo ataque cinético contra presuntos narcoterroristas venezolanos, identificados como integrantes de cárteles de narcotráfico violentos.

La operación se llevó a cabo en el área de responsabilidad del Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM), mientras los presuntos delincuentes se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a territorio estadounidense.

"Estos narcoterroristas confirmados de Venezuela estaban en aguas internacionales transportando drogas ilegales (¡UN ARMA MORTAL ENVENENANDO A ESTADOUNIDENSES!)", publicó Trump en su cuenta oficial.

El mandatario aseguró que la ofensiva resultó en la muerte de tres hombres identificados como terroristas, sin que se reportaran bajas entre las tropas estadounidenses.