Trump clasificará al fentanilo como "arma de destrucción masiva"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó una serie de medidas que buscan fortalecer la seguridad de la frontera con México. Durante la entrega de la Medalla de Defensa de la Frontera con México a varios militares destacados, Trump aprovechó la ocasión para dejar claro su posicionamiento sobre varios temas clave para su administración, destacando especialmente una nueva política contra el tráfico de drogas que afecta a miles de estadounidenses cada año.

En su discurso, Trump no solo elogió el trabajo de los agentes fronterizos, sino que también criticó severamente al gobierno de Joe Biden, afirmando que bajo la administración demócrata, Estados Unidos había experimentado “la peor frontera de la historia”. “Teníamos la peor frontera en la historia de nuestro país y en dos meses la convertimos en la frontera más fuerte de la historia de nuestro país”, aseveró Trump, buscando resaltar los logros de su mandato en materia de seguridad.

No obstante, lo que captó la mayor atención fue su anuncio más drástico: la firma de una orden ejecutiva para clasificar al fentanilo como un "arma de destrucción masiva". El presidente enfatizó que este potente opioide, responsable de miles de muertes por sobredosis cada año, representa una amenaza aún mayor que cualquier otra droga, comparándola con la devastación que podría causar una bomba de alto poder destructivo. "Ninguna bomba hace lo que el fentanilo", subrayó.

Con esta medida, Trump busca enviar un mensaje claro a los traficantes de drogas y a los carteles responsables de enviar esta sustancia mortal a suelo estadounidense. Según las estadísticas proporcionadas por el presidente, entre 200,000 y 300,000 personas pierden la vida anualmente por causas relacionadas con el fentanilo. Esta afirmación marca un punto álgido en su discurso, donde además se refirió a los carteles mexicanos como algunas de las organizaciones criminales más peligrosas y violentas del mundo.