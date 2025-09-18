Trump celebra cancelación del programa de Jimmy Kimmel en ABC

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la cancelación del programa de Jimmy Kimmel en la cadena ABC, luego de la controversia generada por los comentarios del presentador sobre el activista conservador Charlie Kirk, asesinado recientemente mientras ofrecía una plática.

La información fue difundida por El Financiero.

En una conferencia de prensa durante su visita de Estado a Reino Unido, Trump aseguró que la decisión de la televisora obedeció principalmente a los bajos índices de audiencia del comediante.

“Despidieron a Jimmy Kimmel principalmente por sus malos índices de audiencia, más que por cualquier otra cosa".