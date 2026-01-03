Trump califica a Cuba como ‘estado fallido’ y lanza advertencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en conferencia de prensa que Cuba podría convertirse en el próximo tema de atención dentro de su estrategia regional, luego del operativo militar en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Trump calificó a la isla como un “estado fallido”.

En sus declaraciones, el mandatario norteamericano afirmó que Cuba es gobernada por hombres incompetentes y que su economía ha colapsado. “Si yo viviera en Cuba, estaría preocupado”, dijo, sugiriendo que el régimen de La Habana debería “poner sus barbas a remojar”. Añadió que la situación en la isla será revisada como parte de una política estadounidense más amplia en América Latina.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que “los que protegían a Maduro están en La Habana”, y que los elementos de seguridad del líder venezolano eran de origen cubano. “Venezuela se convirtió en una colonia cubana”, afirmó Rubio, reforzando la postura de Washington sobre la supuesta influencia directa de Cuba en la política venezolana.

Las declaraciones de ambos funcionarios llegan en un momento de tensión diplomática en la región, tras el operativo militar ejecutado por Estados Unidos en Caracas. Aunque no se ha anunciado una acción directa sobre Cuba, las advertencias desde la Casa Blanca han generado especulación sobre un posible endurecimiento de las medidas hacia el gobierno cubano.

