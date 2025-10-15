Trump autorizó operaciones secretas de la CIA en Venezuela contra Maduro, según NYT

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se mantiene bajo la mira del gobierno estadounidense, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos elevara en agosto pasado a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.

Las autoridades estadounidenses lo acusan de liderar el Cártel de los Soles, una red dedicada al narcotráfico y clasificada como organización terrorista.

En este contexto, una reciente investigación del diario The New York Times reveló que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) recibió luz verde por parte de la administración de Donald Trump para ejecutar operaciones encubiertas en Venezuela como parte de una estrategia para presionar la salida del mandatario venezolano.

Según funcionarios estadounidenses citados por el medio, las acciones pueden realizarse de manera unilateral o como parte de una intervención militar más amplia en Venezuela y la región del Caribe.

La iniciativa habría sido impulsada desde el Congreso por el senador Marco Rubio, así como por John Ratcliffe, quien fuera director de la CIA durante el mandato de Trump.

El mismo reporte periodístico señala que no es la primera vez que la CIA implementa este tipo de medidas en América Latina, recordando que también ha operado en países como México, particularmente en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

