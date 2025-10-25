Trump aumenta un 10% los aranceles a Canadá por comercial con la voz de Reagan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado un incremento del 10% en los aranceles a productos provenientes de Canadá, decisión que provocó la suspensión inmediata del diálogo bilateral entre ambos gobiernos y elevó la tensión comercial en la región.

El anuncio fue realizado a través de la red social Truth Social, donde Trump justificó su decisión señalando un comercial televisivo difundido durante la Serie Mundial de béisbol. El anuncio, encargado por el Gobierno de Ontario, utilizaba un discurso del expresidente Ronald Reagan para criticar los aranceles. Trump alegó que las declaraciones fueron sacadas de contexto con el objetivo de influir en la Corte Suprema de EE.UU., que próximamente revisará la legalidad de sus políticas comerciales.

“Su anuncio debía ser retirado INMEDIATAMENTE, pero lo dejaron pasar anoche durante la Serie Mundial, a sabiendas de que era un FRAUDE”, escribió Trump, visiblemente molesto por la difusión del mensaje durante el partido entre los Toronto Blue Jays y los Los Angeles Dodgers.

El mandatario también defendió su política proteccionista, señalando que Ronald Reagan apoyaba los aranceles por motivos de seguridad nacional y economía, contradiciendo el mensaje central del anuncio canadiense.