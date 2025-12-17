Trump anunciará guerra contra Venezuela esta noche: periodista

En su pódcast ‘Judging Freedom’, Carlson reveló que, de acuerdo con la información proporcionada a los legisladores, el presidente Trump planea hablar sobre la guerra a las 21:00 horas.

Este importante discurso tiene como trasfondo el aumento de las tensiones entre ambos países en los últimos meses.

Desde agosto pasado, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se han tensado considerablemente debido a los ataques estadounidenses a embarcaciones venezolanas, presuntamente vinculadas al narcotráfico.

La situación ha escalado rápidamente, lo que ha generado preocupación internacional sobre las posibles repercusiones de un conflicto abierto.

