Trump anunciará guerra contra Venezuela esta noche: periodista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El periodista ultraconservador Tucker Carlson afirmó este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará una guerra contra Venezuela durante su discurso a la nación programado para esa misma noche.
Según Carlson, esta información fue transmitida a los miembros del Congreso, quienes fueron alertados sobre el anuncio inminente.
En su pódcast ‘Judging Freedom’, Carlson reveló que, de acuerdo con la información proporcionada a los legisladores, el presidente Trump planea hablar sobre la guerra a las 21:00 horas.
Este importante discurso tiene como trasfondo el aumento de las tensiones entre ambos países en los últimos meses.
Desde agosto pasado, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se han tensado considerablemente debido a los ataques estadounidenses a embarcaciones venezolanas, presuntamente vinculadas al narcotráfico.
La situación ha escalado rápidamente, lo que ha generado preocupación internacional sobre las posibles repercusiones de un conflicto abierto.
