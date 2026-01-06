Trump anuncia que Venezuela enviará hasta 50 millones de barriles de petróleo a EE. UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, actualmente sancionado, a territorio estadounidense.
A través de una publicación en su red social oficial, Trump detalló que este petróleo será vendido a precio de mercado y que los recursos obtenidos serán administrados por su gobierno, con el objetivo de que beneficien tanto al pueblo venezolano como al estadounidense.
“[…] he solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, ejecutar este plan de inmediato. Será transportado por barcos de almacenamiento y llevado directamente a muelles de descarga en los Estados Unidos”, afirmó el mandatario en su comunicado.
Este anuncio tiene lugar en un contexto de tensiones y movimientos recientes entre Washington y Caracas, incluyendo acciones militares y sanciones económicas que han marcado la política exterior estadounidense en los últimos meses.
Hasta el momento, no hay una declaración oficial del gobierno venezolano sobre este plan, ni detalles públicos sobre la logística, el financiamiento o el respaldo legislativo que lo acompañaría. Diversos analistas internacionales señalan que el anuncio podría generar debate sobre su viabilidad legal y diplomática.
SHA