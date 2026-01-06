Trump anuncia que Venezuela enviará hasta 50 millones de barriles de petróleo a EE. UU.

A través de una publicación en su red social oficial, Trump detalló que este petróleo será vendido a precio de mercado y que los recursos obtenidos serán administrados por su gobierno, con el objetivo de que beneficien tanto al pueblo venezolano como al estadounidense.

“[…] he solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, ejecutar este plan de inmediato. Será transportado por barcos de almacenamiento y llevado directamente a muelles de descarga en los Estados Unidos”, afirmó el mandatario en su comunicado.