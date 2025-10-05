Trump anuncia pelea de UFC en la Casa Blanca para su cumpleaños 80

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este domingo que el 14 de junio de 2026, fecha en la que cumplirá 80 años, se celebrará una "gran pelea" de la UFC en los terrenos de la Casa Blanca.

El mandatario hizo el anuncio durante su visita a la Estación Naval de Norfolk, en el estado de Virginia, donde encabezó un acto conmemorativo por el 250 aniversario de la Armada de Estados Unidos.

“El 14 de junio del año que viene tendremos una gran pelea de la UFC en la Casa Blanca… en sus terrenos”, dijo Trump emocionado.