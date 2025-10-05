Trump anuncia pelea de UFC en la Casa Blanca para su cumpleaños 80

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este domingo que el 14 de junio de 2026, fecha en la que cumplirá 80 años, se celebrará una "gran pelea" de la UFC en los terrenos de la Casa Blanca.
El mandatario hizo el anuncio durante su visita a la Estación Naval de Norfolk, en el estado de Virginia, donde encabezó un acto conmemorativo por el 250 aniversario de la Armada de Estados Unidos.
“El 14 de junio del año que viene tendremos una gran pelea de la UFC en la Casa Blanca… en sus terrenos”, dijo Trump emocionado.
Con esta declaración, Trump adelanta la fecha del evento previamente mencionado en agosto pasado por el director ejecutivo de la UFC, Dana White, quien había señalado que la función tendría lugar el 4 de julio de 2026, coincidiendo con el aniversario de la independencia del país.
El presidente ya había insinuado en julio su interés por realizar una función de UFC en la residencia presidencial. No obstante, en aquel momento, la empresa de artes marciales mixtas no había confirmado su participación.
Dana White, cercano colaborador de Trump, reveló en una entrevista con CBS que el presidente designó a su hija Ivanka Trump para colaborar en la planificación del evento, lo que demuestra la implicación directa de la familia en la organización de esta inédita función.
