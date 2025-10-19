Trump anuncia fin de pagos y subsidios de EE.UU. a Colombia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció este domingo la suspensión inmediata de todos los pagos, subsidios y apoyos económicos destinados a Colombia, al considerar que el país sudamericano ha fallado en su lucha contra la producción de drogas ilícitas.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Trump acusó al presidente colombiano, Gustavo Petro, de "no hacer nada" para frenar el crecimiento del narcotráfico y afirmó que el negocio de las drogas se ha convertido en el más grande del país. En ese contexto, calificó los pagos enviados desde Washington como “una estafa a largo plazo para Estados Unidos”.

“AS OF TODAY, THESE PAYMENTS, OR ANY OTHER FORM OF PAYMENT, OR SUBSIDIES, WILL NO LONGER BE MADE TO COLUMBIA [sic]”, escribió en mayúsculas, enfatizando la decisión.