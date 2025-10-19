Trump anuncia fin de pagos y subsidios de EE.UU. a Colombia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció este domingo la suspensión inmediata de todos los pagos, subsidios y apoyos económicos destinados a Colombia, al considerar que el país sudamericano ha fallado en su lucha contra la producción de drogas ilícitas.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Trump acusó al presidente colombiano, Gustavo Petro, de "no hacer nada" para frenar el crecimiento del narcotráfico y afirmó que el negocio de las drogas se ha convertido en el más grande del país. En ese contexto, calificó los pagos enviados desde Washington como “una estafa a largo plazo para Estados Unidos”.
“AS OF TODAY, THESE PAYMENTS, OR ANY OTHER FORM OF PAYMENT, OR SUBSIDIES, WILL NO LONGER BE MADE TO COLUMBIA [sic]”, escribió en mayúsculas, enfatizando la decisión.
Según Trump, el dinero entregado durante años a Colombia no ha tenido resultados tangibles y, por el contrario, ha servido para permitir que toneladas de droga crucen hacia territorio estadounidense, “causando muerte, destrucción y estragos”. También acusó a Petro de tener “una boca fresca” hacia Estados Unidos y le advirtió que si no cierra “los campos de exterminio”, lo hará el gobierno norteamericano, “y no de manera amable”.
Aunque la Casa Blanca no ha emitido una postura oficial, el mensaje del mandatario ha generado preocupación entre analistas políticos y diplomáticos, especialmente por el impacto económico y geopolítico que podría implicar para las relaciones entre ambos países.
Colombia ha sido durante décadas uno de los principales receptores de ayuda estadounidense en Latinoamérica, especialmente a través del llamado Plan Colombia, destinado a combatir el narcotráfico y fortalecer las instituciones.
