Trump anuncia arancel del 100% a farmacéuticas que no produzcan en EE.UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente estadounidense Donald Trump anunció este jueves una nueva serie de aranceles que entrarán en vigor a partir del 1 de octubre de 2025, con el objetivo de reforzar la producción nacional y proteger a los fabricantes locales.

El mandatario informó que se impondrá un arancel del 100% a los productos farmacéuticos de marca o patentados cuyas empresas no estén construyendo plantas de producción en Estados Unidos.

“A partir del 1 de octubre de 2025, impondremos un arancel del 100% a cualquier producto farmacéutico (…) a menos que la empresa ESTÉ CONSTRUYENDO su planta de fabricación farmacéutica en Estados Unidos”, publicó en Truth Social.