Trump amenaza con mover sedes del Mundial 2026 por ‘inseguridad’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respaldaría un posible cambio de sedes para partidos del Mundial 2026 si surgen preocupaciones de seguridad en ciudades estadounidenses.
Durante un encuentro con la prensa en la Casa Blanca, Trump se refirió a ciudades como Boston, San Francisco y Los Ángeles como potencialmente problemáticas por sus altas tasas de criminalidad y protestas contra sus políticas migratorias.
“Si alguien está haciendo un mal trabajo y siento que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni, el jefe de la FIFA, que es fenomenal, y le diría: ‘trasládalo a otro lugar’. Y él lo haría. Muy fácilmente lo haría”, declaró Trump.
Los comentarios llegan en un contexto de creciente despliegue de la Guardia Nacional en áreas urbanas gobernadas por demócratas, impulsado por el propio Trump bajo el argumento de restaurar el orden.
Aunque Trump encabeza un grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026, la FIFA ha reiterado que la elección final de sedes es su responsabilidad exclusiva.
El Mundial 2026, que será el primero con 48 selecciones, se organizará de forma conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá. En EE.UU. se celebrará la mayor parte del torneo, con ocho partidos programados en Los Ángeles, siete en Boston, y seis en San Francisco y Seattle.
En la misma intervención, Trump extendió su advertencia a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, sugiriendo que también podrían reconsiderarse algunas sedes si no se garantiza la seguridad.
Las declaraciones se dieron tras la participación de Trump en una cumbre sobre el conflicto en Gaza celebrada en Egipto, donde sostuvo un encuentro informal con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a otros líderes internacionales.
