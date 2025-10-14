Trump amenaza con mover sedes del Mundial 2026 por ‘inseguridad’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respaldaría un posible cambio de sedes para partidos del Mundial 2026 si surgen preocupaciones de seguridad en ciudades estadounidenses.

Durante un encuentro con la prensa en la Casa Blanca, Trump se refirió a ciudades como Boston, San Francisco y Los Ángeles como potencialmente problemáticas por sus altas tasas de criminalidad y protestas contra sus políticas migratorias.

“Si alguien está haciendo un mal trabajo y siento que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni, el jefe de la FIFA, que es fenomenal, y le diría: ‘trasládalo a otro lugar’. Y él lo haría. Muy fácilmente lo haría”, declaró Trump.