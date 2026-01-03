Trump afirma que EU ocupará Venezuela hasta nueva transición

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país se hará cargo de “ocupar el vacío de poder” que deja Nicolás Maduro en Venezuela, luego de su captura. Indicó que no permitirán que figuras del chavismo asuman el control y que Washington permanecerá en territorio venezolano hasta que se concrete una transición.

Trump declaró que, de forma temporal, Estados Unidos “dirigirá el país”, evitando que “vuelva a caer en manos equivocadas”. Asimismo, informó que su gobierno invertirá millones de dólares en la infraestructura petrolera venezolana y que su intención es convertir a Venezuela en un país “rico, independiente y seguro”, atractivo para la inversión internacional.