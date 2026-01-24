Trump advierte que ataques contra cárteles podrían ocurrir “en cualquier lugar”, incluso México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los ataques terrestres contra los cárteles del narcotráfico podrían realizarse “en cualquier lugar”, incluso en territorio mexicano.

En una entrevista exclusiva con el New York Post, el mandatario estadounidense reiteró su disposición para actuar de manera directa contra estas organizaciones criminales. “Vamos a atacar a los cárteles (…) Conocemos sus rutas. Lo sabemos todo sobre ellos. Conocemos sus hogares. Lo sabemos todo sobre ellos. Vamos a atacar a los cárteles”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre el lugar donde podrían llevarse a cabo estos ataques, Trump respondió que “podría ser en cualquier lugar”, sin descartar que se realicen en México.

Estas declaraciones se dan luego de que el Gobierno de Estados Unidos exigiera a México resultados “concretos y verificables” en el combate al narcotráfico, tras una llamada telefónica sostenida el jueves 15 de enero de 2026 entre el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.