Trump advierte a Delcy Rodríguez sobre consecuencias si no coopera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Delcy Rodríguez podría enfrentar consecuencias severas si no colabora con el proceso de transición en Venezuela, tras el arresto del mandatario Nicolás Maduro.
“Si no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”, expresó en entrevista con la revista The Atlantic.
Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta de Venezuela, fue propuesta por el Tribunal Supremo de Justicia como presidenta interina luego de que Maduro y su esposa fueran capturados en Caracas por un operativo estadounidense, acusados de narcoterrorismo y corrupción. Posteriormente, ambos fueron trasladados a una prisión en Nueva York.
En reacción a estos hechos, Rodríguez expresó su rechazo a la intervención militar extranjera y defendió la legitimidad de Maduro como jefe de Estado. "Tras más de doscientos años de independencia, el pueblo y su gobierno legítimo se mantienen firmes en defensa de la soberanía y del derecho inalienable de decidir su destino [...] El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un cambio de régimen [...] fracasará como todos los intentos anteriores", afirmó mediante un comunicado.
No obstante, desde la Casa Blanca se reconoció que, ante la ausencia de liderazgos opositores dentro del país, Delcy Rodríguez podría representar una alternativa viable a corto plazo.
“María Corina Machado es fantástica (...), pero aquí está la realidad a la que nos enfrentamos [...]. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato”, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, en entrevista con NBC News.
Rubio indicó que la administración de Trump se concentra en lo que ocurra en Venezuela durante las siguientes semanas o meses. Aunque todavía no hay una fecha definida para las elecciones, el gobierno estadounidense confirmó que vigilará de cerca el proceso de transición. Sobre Rodríguez, Trump comentó que “es alguien con quien se puede trabajar”, a diferencia de Maduro.
rmr