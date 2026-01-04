Trump advierte a Delcy Rodríguez sobre consecuencias si no coopera

“Si no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”, expresó en entrevista con la revista The Atlantic.

Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta de Venezuela, fue propuesta por el Tribunal Supremo de Justicia como presidenta interina luego de que Maduro y su esposa fueran capturados en Caracas por un operativo estadounidense, acusados de narcoterrorismo y corrupción. Posteriormente, ambos fueron trasladados a una prisión en Nueva York.