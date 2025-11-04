Tras humillación a Miss México, Miss Universo suspende evento y restringe a Nawat

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, expresó su apoyo total a las 122 delegadas que participan en la actual edición del certamen, luego de condenar públicamente el trato recibido por Fátima Bosch, Miss Universe México, durante un evento en Tailandia.

En un mensaje oficial difundido en video, Rocha mostró su indignación y repudio hacia Nawat Itsaragrisil, presidente de la organización NGI (Miss Grand International), a quien acusó de haber insultado, humillado y llamado a seguridad para intimidar a la representante mexicana.

“Basta, Nawat. A toda mujer en el mundo se le debe respetar, y Fátima representa a su país, al igual que las otras 122 delegadas”, declaró contundente Rocha.

Medidas anunciadas por Miss Universo:

Postergación del evento donde ocurrió el altercado para evitar más confrontaciones.

Restricción o exclusión total de Nawat en los eventos restantes del certamen número 74.

Instrucción a Mario Búcaro , CEO de la organización, para emitir un comunicado oficial sobre las acciones corporativas y legales que se emprenderán.

Envío inmediato de una delegación ejecutiva a Tailandia, encabezada por Búcaro y Ronald Day, para tomar el control operativo del evento.

“Las únicas que deben brillar son nuestras delegadas, quienes representan con dignidad a sus países”, afirmó Rocha.

El presidente de Miss Universo también subrayó que el respeto y la dignidad de la mujer no son negociables dentro del certamen, y reafirmó que la plataforma tiene como objetivo dar voz, empoderar y proteger a todas sus participantes, sin importar su origen o cultura.

“Nadie es más que nadie. Todos somos iguales con cualidades distintas. Y eso lo debemos defender siempre.”

Finalmente, Rocha deseó éxito y bendiciones a todas las delegadas, destacando que el tema central de esta edición es la paz, un valor que, dijo, el mundo necesita urgentemente.