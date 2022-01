Tras contagiarse de Covid-19, a hombre se le encoge el pene

A través del podcast How to do it, un hombre estadounidense de 30 años, señaló que en julio de 2021 contrajo el virus y tras recuperarse comenzó con algunos problemas de disfunción eréctil, mismos que con tratamiento médico fueron mejorando.

Sin embargo notó que su pene había encogido algunos centímetros "Mi pene se ha encogido. Antes de enfermarme estaba por encima del promedio, no enorme, pero definitivamente más grande de lo normal. Ahora he perdido alrededor de una pulgada y media y estoy decididamente por debajo del promedio. Aparentemente se debe a un daño vascular, y mis médicos parecen pensar que es probable que sea permanente", dijo