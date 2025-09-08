Tragedia en zoológico de Chile: felino mata a guacamayo frente al público

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un lamentable incidente ocurrió en el Bioparque Buin Zoo, en Chile, cuando durante una exhibición educativa un serval atacó a un guacamayo rojo, el cual, pese a recibir atención veterinaria de urgencia, falleció horas después debido a las heridas.

El hecho ocurrió el domingo 7 de septiembre frente al público asistente. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el felino se abalanzó sobre el ave justo en el momento en que esta intentaba volver con su cuidador.

El parque emitió un comunicado en el que explicó que, tras el ataque, su equipo de Bienestar Animal logró retirar al guacamayo y trasladarlo al Hospital Veterinario de la institución, pero el ave no logró sobrevivir.