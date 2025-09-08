Tragedia en zoológico de Chile: felino mata a guacamayo frente al público
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un lamentable incidente ocurrió en el Bioparque Buin Zoo, en Chile, cuando durante una exhibición educativa un serval atacó a un guacamayo rojo, el cual, pese a recibir atención veterinaria de urgencia, falleció horas después debido a las heridas.
El hecho ocurrió el domingo 7 de septiembre frente al público asistente. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el felino se abalanzó sobre el ave justo en el momento en que esta intentaba volver con su cuidador.
El parque emitió un comunicado en el que explicó que, tras el ataque, su equipo de Bienestar Animal logró retirar al guacamayo y trasladarlo al Hospital Veterinario de la institución, pero el ave no logró sobrevivir.
Declaración del Buin Zoo
“Lamentamos informar que durante una de nuestras muestras educativas se produjo un incidente en el que un serval se abalanzó de forma inesperada sobre uno de nuestros guacamayos. El rápido accionar del equipo de Bienestar Animal logró tomar al ave y derivarla al Hospital Veterinario de nuestra institución, donde recibió atención de urgencia. Pese a nuestros esfuerzos, lamentablemente falleció a las pocas horas producto de las heridas”.
El Bioparque también detalló que este tipo de situaciones no se habían presentado en más de 10 años de realizar actividades con animales en vivo. Además, anunciaron que reforzarán sus protocolos de seguridad para evitar que algo similar vuelva a ocurrir.
La institución subrayó que el bienestar de cada uno de sus ejemplares es su máxima prioridad, y agradeció la preocupación expresada por visitantes y seguidores.
SHA