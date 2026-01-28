Tragedia en ruta a Europa League: mueren fans del PAOK

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una tragedia sacudió al futbol europeo luego de que siete aficionados del club griego PAOK murieran en un choque frontal con un camión en Rumanía, cuando viajaban por carretera rumbo a Francia para asistir a un partido de la UEFA Europa League.

El accidente sobre la carretera, cerca de la ciudad de Lugoj, en el condado de Timiș, una vía clave que conecta Europa del Este con el centro del continente.

Las autoridades confirmaron que todas las víctimas eran ciudadanos griegos y viajaban en un minibús con diez pasajeros. Según los primeros peritajes, el conductor habría intentado rebasar, invadiendo el carril contrario, lo que provocó el impacto frontal contra un camión cisterna.