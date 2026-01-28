Tragedia en ruta a Europa League: mueren fans del PAOK

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una tragedia sacudió al futbol europeo luego de que siete aficionados del club griego PAOK murieran en un choque frontal con un camión en Rumanía, cuando viajaban por carretera rumbo a Francia para asistir a un partido de la UEFA Europa League.
El accidente sobre la carretera, cerca de la ciudad de Lugoj, en el condado de Timiș, una vía clave que conecta Europa del Este con el centro del continente.
Las autoridades confirmaron que todas las víctimas eran ciudadanos griegos y viajaban en un minibús con diez pasajeros. Según los primeros peritajes, el conductor habría intentado rebasar, invadiendo el carril contrario, lo que provocó el impacto frontal contra un camión cisterna.
El golpe fue de tal magnitud que siete personas murieron en el lugar, mientras que tres más fueron trasladadas en estado grave a hospitales de la región, incluido el Hospital Universitario de Timișoara. Las autoridades descartaron fugas de material inflamable, evitando una tragedia mayor.
El grupo de aficionados recorría miles de kilómetros por carretera para presenciar el partido de la UEFA Europa League entre el Olympique de Lyon y el PAOK de Salónica, programado para el jueves 29 de enero en el Groupama Stadium.
Tras conocerse los hechos, el PAOK expresó su profundo pesar y señaló que mantiene comunicación con las familias, así como con autoridades de Grecia y Rumanía. El gobierno griego, por su parte, informó que su embajada en Bucarest brinda apoyo consular y coordina la repatriación de los cuerpos.
